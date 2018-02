Putdeksels krijgen overlaging 28 februari 2018

Morgen of vrijdag, afhankelijk van de weersomstandigheden, zal de firma D'Hollander overlagingswerken uitvoeren rond de putdeksels op het kruispunt van de Glazenleeuwstraat en de Klapperstraat. De werken duren één werkdag. De dag van uitvoering is afhankelijk van de weersomstandigheden. Het kruispunt is die dag afgesloten. Ook in de Glazenleeuwstraat, tussen Klapperstraat en Kleine Kromstraat, gebeuren er overlagingen rond de putdeksels. Hierdoor zal er plaatselijk verkeershinder zijn. Er wordt een tijdelijke omleiding voorzien. (PKM)