Pultina sluit en wordt verkocht 01 september 2018

Enkele weken vroeger dan gepland heeft de bekende meubelzaak Pultina de deuren gesloten. Dat gebeurde omwille van verregaande gezondheidsproblemen van zaakvoerder Antoine Pultyn. "We willen alle klanten bedanken voor hun jarenlange trouw", zegt echtgenote Isolde. Meubelen Pultina werd opgericht in 1946 en was één van de eerste baanwinkels langs de N70. De zaak aan de Grote Baan in Melsele zal nu verkocht worden. (PKM)