PSA zoekt dringend 75 technici voor terminals 19 mei 2018

02u44 0

Goederenbehandelaar PSA Antwerp wil snel 75 nieuwe techniekers aanwerven voor zijn drie terminals op linker- en rechteroever. Het bedrijf pakt uit met een spectaculaire jobdag op zondag 27 mei: sollicitanten vliegen met de helikopter naar hun toekomstige werkplek.





PSA Antwerp heeft drie grote terminals in de Antwerpse haven: MPET aan het Deurganckdok in het Waasland en twee terminals aan de rechteroever van de Schelde. Driehonderd technici zorgen ervoor dat de 360 straddle carriers (of containerliften) en 61 kranen betrouwbaar hun werk kunnen doen. Maar de permanente groei van de trafieken maakt verdere investeringen onvermijdelijk.





Je moet minimaal een technisch A2-diploma hebben, bijvoorbeeld elektro- of automechanica. Ook zijn er vacatures voor bachelors, zoals technisch ingenieurs. Betrains: "De opleiding duurt een half jaar. Mobiliteit is bij de aanwerving een element. We kijken naar de woonplaats van de jobkandidaten om te beslissen aan welke kant van de Schelde ze zullen werken."





Dé attractie van de jobdag is een helivlucht. Elke sollicitant mag een vriend(in) of familielid meenemen.





Info: www.psa-antwerp.be. Wie zijn cv stuurt, ontvangt een ticket voor de vlucht. De jobdag loopt van 13 tot 18 uur, Napelsstraat 79, 2000 Antwerpen. (PHT)