Provincies strijden om mooiste bijentuin Imker Britt Van Marsenille steekt samen met scholieren handje toe Kristof Pieters

16 november 2018

16u29 0 Beveren De gemeente Beveren, met als meter Britt Van Marsenille, en de stad Damme, met chocolatier Dominique Persoone als peter, gaan elkaar bekampen om de mooiste bijentuin en vertegenwoordigen hierbij elk hun provincie. Vrijdag kwamen leerlingen van de Centrumschool samen met Britt alvast een handje toesteken bij de aanleg ervan.

De gemeente Beveren werd in 2016 verkozen als Bijenvriendelijkste Gemeente van Vlaanderen voor zijn bijenvriendelijk groenbeheer, dito aanplantingen en het plaatsen van bijenhotels. De gemeente was dan ook de uitverkozen ambassadeur voor de provincie Oost-Vlaanderen om de strijd aan te gaan met buur West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de stad Damme. Inzet is de titel van mooiste en grootste bijentuin van Vlaanderen. De wedstrijd is een initiatief van de Vlaamse overheid. Het opzet is een voorbeeldtuin te creëren die andere gemeenten kan inspireren.

“Wilde bijen en honingbijen zijn cruciaal in zowel natuurgebieden als voor de land- en tuinbouw”, zegt schepen Filip Kegels (N-VA). “Elke gemeenten kan met eenvoudige middelen de leefomstandigheden van de bij verbeteren. We werden hiervoor zelf in 2016 al bekroond maar we gaan op dit elan verder. Zo kiezen we voor de groenaanleg in nieuwe wijken steevast voor bijenvriendelijke planten en bloemen. Onze groendienst plant ook veel bloembollen waar zowel de inwoners als de bijen al in het voorjaar van kunnen genieten.”

Vrijdag kwamen leerlingen van de Centrumschool en radiomaakster en presentatrice Britt Van Marsenille een handje toesteken bij de aanleg van de bijentuin op het domein Cortewalle. Van Marsenille vertegenwoordigt het Beverse project. “Ik ben al een vijftal jaar een gepassioneerd imker”, vertelt ze. “Mijn bijen staan op het dak van een rusthuis in Antwerpen. Ik ben er mee begonnen omdat ik dol ben op honing maar ook omdat het zo slecht gaat met bijen. Het is een proces van vallen en opstaan maar ik doe het enorm graag. Ik ben aangesloten bij een vereniging van imkers. De meeste collega’s hebben al wat leeftijd en ik ben wellicht één van de weinige vrouwelijke imkers. Niet dat ik een oproep wil doen dat iedereen imker moet worden. Het vraagt veel werk en kennis. De oproep die ik wel doe is ‘plant allemaal wat meer bloemen’! De bijen zorgen immers niet alleen voor honing maar staan ook in voor de bestuiving van planten.”

Het afsterven van bijenvolken heeft verschillende redenen. Er zijn enerzijds parasieten die een bedreiging vormen maar ook de afname van een geschikt leefmilieu en gebruik van pesticiden door de mens zijn een belangrijke oorzaak. Daarom dat de Vlaamse overheid dit probleem onder de aandacht wil brengen en lokale oplossingen wil aanreiken.

De Beverse groendienst zal in het voorjaar starten met de aanleg van de bijentuin in het domein Cortewalle. Op die plek is nu al een groot bijenhotel maar daar komt ook nog een heuvel bij voor de zandbij. In de zandberg komen kijkgaten voor het publiek. Verder zullen er nog meer bijenvriendelijke struiken en bloemen worden geplant en komt er een kunstwerk in de vorm van een grote bij.