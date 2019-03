Provincie ziet af van glastuinbouwzone in Melsele Kristof Pieters

26 maart 2019

17u01 0 Beveren Er komt geen glazen dorp in het zuiden van Melsele. Na tien jaar strijd ziet het nieuwe provinciebestuur af van de plannen om een glastuinbouwzone te realiseren. Een draagvlak was er trouwens nooit. Zowel omwonenden als landbouwers trokken tot tweemaal toe naar de Raad van State. Het actiecomité reageert opgelucht.

Het Oost-Vlaamse provinciebestuur toont geen interesse meer om een gebied van meer dan 60 ha in het zuiden van Melsele te ontwikkelen als glastuinbouwzone. Dat werd dinsdag meegedeeld bij de voorstelling van het nieuwe bestuursakkoord. Dit is een enorme ommezwaai want de vorige ploeg probeerde het dossier tot tweemaal toe door te drukken. Er was nochtans heel veel protest. Er werden 1.300 bezwaarschriften ingezameld en ook het gemeentebestuur was tegen het project gekant. Vooral voormalig gedeputeerde Geert Versnick, in het vorige provinciebestuur bevoegd voor ruimtelijke planning, wou van geen wijken weten en bleef het serregebied verdedigen.

De Raad van State schorste in 2013 de eerste versie van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Volgens de Raad was het onvoldoende duidelijk wat de impact van het plan zou zijn op het waterpeil in de ringgracht van het Fort van Zwijndrecht. Ook de weerslag ervan op het munitiestort in die gracht was niet duidelijk. In een tweede aangepaste ruimtelijk uitvoeringsplan was een ringgracht voorzien die de impact op grondwaterschommelingen in de omgeving moest opvangen. Ook tegen dit tweede plan is een procedure gestart bij de Raad van State. De auditeur zou binnenkort een advies geven maar daarop gaat wil het nieuwe provinciebestuur van N-VA, CD&V en Groen niet wachten. “We zetten de plannen voor de realisatie van de glastuinbouwcluster in Melsele stop”, bevestigt gedeputeerde Riet Gillis (Groen). “Er is hier geen draagvlak voor bij de lokale bevolking en het gemeentebestuur van Beveren. We werken het stopzettingsscenario nauwkeurig uit en gaan de vrijgekomen financiële middelen gebruiken om te investeren in duurzame energie voor bedrijventerreinen.”

In Beveren wordt opgelucht gereageerd. “Sinds begin van vorige legislatuur heeft de gemeente Beveren zich stellig verzet tegen deze glastuinbouwzone”, zeggen schepen van ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) en fractieleider Jens De Wael. “Dit project zou immers de leefomgeving van de omwonenden ernstig verstoren. Bovendien zien wij hierin geen toegevoegde waarde voor Beveren. We vonden het dan ook jammer dat het voormalige provinciebestuur dit project, ondanks alle bezwaren, toch bleef verderzetten. We zijn blij dat het nieuwe provinciebestuur van koers verandert en de plannen voor dit project opbergt. We hadden wel nog een stok achter de deur. De afgelopen jaren kocht de gemeente reeds heel wat gronden in dit gebied. Dit als extra drukmiddel om de realisatie van het serrecomplex tegen te houden.”

Ook Groen Beveren is erg tevreden met deze nieuwe wending. “Deze beslissing is een erkenning voor alle inwoners, landbouwers en sympathisanten die jarenlang dit project hebben bestreden”, zegt Bram Massar, voorzitter van Groen en lid van het actiecomité. “De strijd is echter nog niet helemaal gestreden. Er is nog de lopende procedure voor de Raad van State. We vermoeden en hopen dat de auditeur onze argumenten volgt maar zoniet ligt er wel een afgewerkt plan op tafel. De provincie gaat het dan wel niet uitvoeren maar zelf willen we die belofte liefst verankerd zien in een nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit kan trouwens door het gemeentebestuur zelf opgesteld worden. Pas dan kunnen we terug op beide oren slapen.”