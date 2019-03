Provinciale toelage voor aanleg van ‘havenfietspad’ Kristof Pieters

05 maart 2019

15u30 0 Beveren Het provinciebestuur heeft een toelage goedgekeurd voor de aanleg van een nieuw fietspad langs de Kwarikweg dat de verbinding zal maken tussen Melsele en de Waaslandhaven. Het fietspad zal aansluiten op de tramterminus.

De nieuwe fietsverbinding maakt deel uit van het bovenlokaal fietsroutenetwerk en zal daarom voor 100% betoelaagd worden door de provincie. Het gaat om een subsidie van 164.541 euro. Het nieuwe fietspad komt te liggen langsheen de Kwarikweg en wordt aangelegd in opdracht van het Havenbedrijf. Het gaat om een vrijliggend fietspad dat een rechtstreekse link tussen Melsele en de Waaslandhaven zal vormen, waardoor fietsen voor woon-werkverkeer aantrekkelijker wordt.

Ook het Vlaams gewest zal een steentje bijdragen met de bouw van een nieuwe fietsverbinding over de expresweg E34. De fietsbrug komt vlak naast de bestaande spoorwegbrug aan de Kloetstraat op de grens van Melsele en Zwijndrecht. De bouw van de brug liep enige vertraging op door de natuurwaarden in de omgeving van de defensieve dijk. Er is nu afgesproken om de verlichting aan te passen zodat deze niet storend is in de omgeving. De gemeente Beveren wil de fietsverbinding doortrekken tot aan het bestaande fietspad aan de Gentboog en het fietspad langs de spoorlijn Antwerpen-Gent. Er komt tegelijk een aansluiting met de tramterminus zodat pendelaars de fiets kunnen combineren met andere vervoersmiddelen. De bedoeling is dat deze werken starten in het najaar van 2019.