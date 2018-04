Provinciale baan in slechte staat 12 april 2018

De provinciale baan in Verrebroek verkeert in slechte staat. De gemeente liet recent de ergste putten vullen met asfalt, maar op een volledige heraanleg is het nog een tijd wachten. Dat bleek op de gemeenteraad waar Jozef Schelfhout (VB) het probleem aankaartte. "Het zwaar verkeer van en naar de haven is de oorzaak van de slechte staat. Het oplapwerk is een maat voor niets. Een heraanleg in beton is de enige oplossing", zegt hij. Volgens schepen van openbare werken Raf Van Roeyen (CD&V) is nu asfalt gebruikt omdat er snel moest worden ingegrepen na de vorstperiode. "Er komt ook een nieuwe verkeerswisselaar waardoor het havenverkeer gescheiden wordt en de weg minder zwaar te lijden zal hebben." (PKM)