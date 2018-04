Protest tegen turbines almaar groter WIND AAN DE STROOM NEEMT 20STE MOLEN IN GEBRUIK, MAAR... KRISTOF PIETERS

27 april 2018

02u47 0 Beveren Wind aan de Stroom heeft gisteren vier nieuwe windturbines in gebruik genomen in de omgeving van de Kieldrechtsluis. Buiten het havengebied komt er echter steeds meer protest tegen de nieuwe windturbines.

Met een druk op de knop mochten ministers Joke Schauvliege en Bart Tommelein gisteren de vier nieuwe windturbines van Wind aan de Stroom in gang zetten. De projectvennootschap ontwikkelt een groot windmolenpark in de Waaslandhaven. Sinds 2016 zijn er al zestien windturbines operationeel in dit gebied en nu heeft men dus de kaap van twintig gerond. "De groene energie van zes turbines wordt rechtstreeks geleverd aan verschillende havenbedrijven, de overige tien turbines injecteren op het net", zegt CEO Giovanni Vercammen. "De huidige twintig windmolens zijn goed voor een jaarlijkse productie van meer dan 150 gigawattuur groene stroom of het equivalent jaarlijks verbruik van bijna 45.000 gezinnen."





Grotere en hogere turbines

De vier nieuwe turbines hebben een masthoogte van 135 meter. De bladen hebben een lengte van 57,5 meter. Dit resulteert in een tiphoogte van 192 meter, wat ruim twintig meter hoger is dan de zestien reeds operationele exemplaren. "Grotere en hogere turbines betekenen ook meer productie", legt Geert Schrooten van Wind aan de Stroom uit. "Onze volgende turbines zullen nog iets hoger zijn, want we mogen tot meer dan 200 meter gaan." Dit jaar zal er nog één windturbine worden bijgebouwd. "Daarna gaan we opnieuw een reeks vergunningen aanvragen, maar de bouw van die exemplaren zal pas voor 2020 of 2021 zijn. In principe kunnen er vijftig windmolens komen. In tegenstelling tot bewoond gebied hebben we hier nog nooit een klacht gehad van een omwonende. We houden echter wel rekening met slagschaduw op kantoren, in dat geval vallen de wieken automatisch stil."





In tegenstelling tot het havengebied lijkt de rest van de regio wel stilaan verzadigd te geraken op vlak van windmolens. Het maatschappelijk draagvlak is duidelijk minder groot. Momenteel is er protest in Verrebroek, Melsele en op de grens van Bazel, Haasdonk en Temse. Burgemeester Marc Van de Vijver stelt hetzelfde vast. "De beste plekken zijn natuurlijk ingenomen. Zowel langs de E34 in Verrebroek als vlakbij wijk Den Es langs de E17 in Melsele zijn er openbare onderzoeken lopende, maar is er veel protest. We gaan de bewoners hierin volgen. Zowel voor Verrebroek als Melsele hebben we in het verleden trouwens al een negatief advies gegeven. In Melsele wordt nu zelfs voor de derde keer al een aanvraag ingediend, weliswaar telkens door een andere firma. De grond voor nog meer windmolens begint dus duidelijk schaarser te worden. In het havengebied steunen we aanvragen wel voluit omdat hier natuurlijk geen overlast is voor omwonenden."