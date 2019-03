Proefproject met ‘schoolstraat’ op Kallobaan begint maandag Kristof Pieters

10 maart 2019

10u19 0 Beveren Na de Cauwenstraat in Vrasene organiseert het gemeentebestuur van Beveren ook bij wijze van proefproject een ‘schoolstraat’ op de Kallobaan. Daar hebben de Sint-Maartencampus en de basisschool Sancta Maria hun toegangspoort. Vanaf maandag wordt de straat bij het begin en einde van de schooldag een half uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Voor de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’ deed de Vlaamse Overheid in juni vorig jaar een oproep om meer schoolstraten te organiseren. “Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers”, legt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) uit. “Deze verkeerschaos veroorzaakt heel wat fijn stof en uitlaatgassen aan de schoolpoort. Dit levert niet alleen slechte luchtkwaliteit buiten op, maar ook in de school. Daarnaast zijn er heel wat ergernissen op het vlak van verkeersveiligheid en gebruik van de schoolomgeving. Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel: steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school omdat de omgeving van de school steeds gevaarlijker wordt doordat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen… Een schoolstraat doorbreekt deze vicieuze cirkel.”

Concreet zal de straat bij het begin en einde van de schooldag een half uur afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Met uitzondering van inwoners die een doorgangskaart hebben, hulp- en nutsdiensten is er geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. Personen met een bromfiets moeten afstappen en te voet verder gaan, enkel voetgangers en fietsers mogen door.

In de Cauwenstraat in Vrasene loopt sinds 24 september al een proefproject, maar hier gaat het om een doodlopende straat en waren de gevolgen minder groot. Voor de Kallobaan in Beveren loopt het proefproject vanaf 11 maart en volgt er een evaluatie in juni. Concreet wordt de Kallobaan tussen de Beukenhoflaan en de Kloosterstraat tijdens die periode afgesloten op schooldagen tussen 8 en 8.30 uur en tussen 15.15 en 16 uur. Op woensdag is dat tussen 11.45 en 12.15 uur.

Groen-raadslid Kristien Hulstaert vroeg op de gemeenteraad om ook in de Sint-Elisabethstraat in Melsele een schoolstraat in te voeren. “Daar zijn een kleuterschool en een lagere school gelegen. Hoewel deze straat een fietsstraat is, staat hier ’s morgens een lange file van auto’s. Fietsers schuiven aan tussen de auto’s of laveren ertussen. Zo is dit laatste stukje naar school voor veel kinderen vreemd genoeg het gevaarlijkste stukje van hun hele traject”, zegt Hulstaert. Schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen belooft het voorstel te onderzoeken.