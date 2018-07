Procedure voor nieuwe tribune Freethiel vastgelegd 30 juli 2018

02u37 0 Beveren De gemeenteraad heeft de procedure vastgelegd voor de realisatie van een nieuwe tribune in het Freethielstadion.

De bedoeling is dat de gemeente de nodige gronden inbrengt en een private ontwikkelaar gratis de tribune bouwt. In ruil mag hij dan wel een woonproject realiseren langs de kant van de Klapperstraat. De ontwikkelaar moet er ook nog een geldbedrag bovenop leggen. Voor de eerste fase, de selectiefase, zijn de criteria opgenomen.





Vragen bij noodzaak

Er zullen minstens drie en maximaal vijf kandidaten worden geselecteerd. Deze zullen een bestek ontvangen waarna ze een offerte kunnen indienen.





Het bestek zal op een volgende agenda van de gemeenteraad worden geplaatst. De oppositie stelt zich wel vragen bij de noodzaak. "De Freethiel was vorig seizoen voor het eerst vijf keer uitverkocht op een totaal van 24 matchen en meteen ligt er de vraag naar een nieuwe tribune." Ook Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) vindt de vraag erg voorbarig.





Schulden sneller afbetalen

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver komt de vraag niet uit de lucht vallen. "We zijn al sinds 2010 bezig met het aankopen van panden in de omgeving en de straat is aan het verkommeren rond de oude stadioningang." Groen-sp.a wil in ruil een versnelde afbetaling van de schulden van de club aan de gemeente. De meerderheid vindt dit een onheuse vraag. "Want ze voldoet aan al haar verplichtingen", zegt Van de Vijver nog.





(PKM)