Prinses brengt aardbeien naar koninklijk paleis Kristof Pieters

04 april 2019

16u17 0 Beveren Een delegatie van het Melseelse Aardbeicomité en het Beverse gemeentebestuur bracht donderdag een korf primeuraardbeien naar het koninklijk paleis. Dat is een traditie sinds de jaren zestig.

Voor Aardbeiprinses Nimfa Bogaert en haar eredames Yana Van Bogaert en Tiana Delbaere was dit meteen ook een afsluiter want binnenkort geven ze de fakkel door. De aardbeikorf werd traditiegetrouw verzorgd door Fanny Van de Vijver. De koning nam ze wel niet zelf in ontvangst. Dat gebeurt maar om de vijf jaar. Het gezelschap reeg wel een rondleiding op het paleis. Nadien volgde een lunch in de Daktuin van het Vlaams parlement en was er ook daar een rondleiding. De dag werd afgesloten met een diner in Hotel Beveren.