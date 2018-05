Pretpark met Rubens aan de muur HAVENBAAS HUTS NEEMT U MEE NAAR WERELD REYNAERT DE VOS KRISTOF PIETERS

05 mei 2018

02u30 0 Beveren Fernand Huts neemt je mee naar de wereld van Reynaert de Vos. De flamboyante havenbaas trok enkele miljoenen uit om één van zijn havenloodsen om te bouwen tot sprookjespark mét werk van Rubens en Jan Fabre.

De Studio 100-musical '40-45' zal er niet plaatsvinden, maar de speciaal gebouwde hal van Katoen Natie krijgt vanaf vandaag alsnog duizenden bezoekers over de vloer. Topman Fernand Huts spaarde kosten noch moeite om het publiek zich te laten vergapen aan topstukken van The Phoebus Foundation, een stichting waarin zijn privéverzameling en die van Katoen Natie zijn ondergebracht. De peperdure kunstwerken hangen of staan in de meest bizarre decors. Zo werd de pastorie van Kieldrecht omgebouwd tot Huis van de Zonde. Alle kamers zijn aangekleed in het teken van één van de zeven hoofdzonden. Zo lijkt de slaapkamer van meneer pastoor nu meer op een 'caberdouche', maar dan wel met een Rubens aan de muur. Het absolute pronkstuk is echter het hof van Koning Nobel. Bezoekers kunnen er enkel binnen via een holle boom en moeten vervolgens door een donker vossenhol waar men kennis maakt met het verhaal. In theaterzaal Madoc kan men kijken naar een 'Monty Python'-versie van het dierenepos met Lucas Van den Eynde, Tom Audenaert, Ludo Hoogmartens en Amaryllis Uitterlinden in de hoofdrollen. Bart De Pauw regisseerde de film. In herberg 'De Malse Billetjes' kan men het bezoek afsluiten.





De fraaie decors zijn van het team van Kurt Loyens die ook de middeleeuwse burcht bouwde voor het jubileumfeest van Katoen Natie. "Dit was wel een uitdaging door het korte tijdsbestek", vertelt hij. "We hebben er met een ploeg van 35 mensen 7,5 week bijna continu aan gewerkt." Curator Katharina Van Cauteren is erg tevreden. "De speelse decors zorgen er voor dat we een erg breed publiek kunnen aantrekken en hen tegelijk topwerken kunnen tonen", vindt ze.





Hoeveel alles heeft gekost? "Miljoenen", geeft Fernand Huts lachend toe. "Maar als mensen zich hierdoor kostelijk amuseren, was het dat zeker waard. We houden hen eigenlijk een spiegel voor. Wie op expeditie gaat, zal achteraf beseffen dat de dieren in het verhaal van Reynaert mensen verbeelden met al hun zwakheden."





Vossen - Expeditie in het spoor van Reynaert loopt tot eind september. "We beschikken over 300 huurfietsen en mensen moeten toch rekenen op vijf tot zes uur om het hele parcours af te leggen", zegt coördinator Carina Mertens. "Men kan het ook per auto doen. We werken wel met voorinschrijving omdat de andere locaties een beperkte oppervlakte hebben. De limiet ligt op 90 bezoekers per uur of 450 per dag." De kostprijs bedraagt 15 euro maar tussen 5 en 21 mei is de toegang voor iedereen gratis met een bon uit de krant. Reserveren via www.vossen.vlaanderen