Portemonnee en laptop gestolen uit auto Kristof Pieters

13 december 2018

In de Eikenlaan in Melsele heeft woensdagnacht een dief ingebroken in een geparkeerde wagen. De dief werd opgemerkt door een buurtbewoner en vluchtte weg. Hij ging ervandoor met een laptop en portemonnee met inhoud.