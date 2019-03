Portefeuille gestolen uit geparkeerde auto in Glazenleeuwstraat Kristof Pieters

08 maart 2019

In de Glazenleeuwstraat in Beveren hebben dieven een portefeuille en gsm gestolen uit een niet zorgvuldig afgesloten wagen die er geparkeerd stond. De diefstal gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag.