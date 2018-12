Porsche crasht in centrum Beveren: één gewonde, twee gevels en geparkeerde auto beschadigd JVS/PKM

10u39 0 Beveren In het centrum van Beveren is donderdagavond een Porsche gecrasht. De auto botste tegen de gevels van twee woningen en tegen een geparkeerde auto. De bestuurder raakte gewond.

Het ongeval gebeurde gisterenavond in de Glazen Leeuwstraat in Beveren. De bestuurder van een Porsche verloor er de controle over zijn stuur en ging aan het slippen. Hij ramde de gevels van twee woningen en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een geparkeerde auto. De bestuurder van de Porsche raakte bij het ongeval gewond.

Zowel de Porsche, de gevels van de twee woningen als de aangereden auto liepen schade op. Het is nog onduidelijk waarom de bestuurder de controle over zijn stuur verloor. Mogelijk speelde de combinatie van de krachtige motor en het natte wegdek een rol. De straat was door het ongeval een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.