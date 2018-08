Populieren moeten wijken voor fietspad SNOECKSTRAAT KRIJGT VOLLEDIGE HERAANLEG KRISTOF PIETERS

17 augustus 2018

02u39 0 Beveren Een doodlopend stuk fietspad wordt na dertig jaar wachten eindelijk doorgetrokken. De Snoeckstraat in Melsele wordt nog dit najaar volledig heraangelegd. In de aanloop hiervan heeft een aannemer twee rijen imposante canadapopulieren gerooid. De gemeente investeert 1,8 miljoen euro in het project.

De Snoeckstraat in Melsele krijgt de voorbije jaren steeds meer verkeer te slikken. Het wegdek was sowieso aan herstelling toe en de gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om eindelijk ook het fietspad door te trekken tot aan de Pauwstraat. Bij de aanleg dertig jaar geleden werd halt gehouden op de plek waar de bebouwing eindigde, maar intussen is het woonlint al een flink eind gevorderd en is er een grote verkaveling bijgekomen en een tweede in de maak.





Bij een dodelijk ongeval met een fietser in 2009 kwam de vraag om het fietspad door te trekken al een eerste keer op tafel. Destijds werd dit niet gedaan omdat de bewoners gekant waren tegen een verbreding van de weg, maar dertig jaar later is het sluipverkeer in de buurt flink toegenomen. Bovendien moesten allen nieuwbouwwoningen een stuk grond vrijhouden voor een fiets- en voetpad. Bij de geplande heraanleg wordt dus orde op zaken gesteld.





Gescheiden rioolstelsel

De ingrijpende wegen- en rioleringswerken omvatten de volledige lengte van de Snoeckstraat tussen de N70 tot en met het kruispunt met de Pauwstraat. Er komt tegelijk een gescheiden rioolstelsel. Een deel van het regenwater wordt afgevoerd via de Burggravenstraat en een ander deel naar de Molenbeek. Hier is ook extra buffering voorzien. De rijweg wordt heraangelegd in asfalt van vijf meter breed. Er komen ook fietspaden in beton langs beide zijden, met een breedte van 1,75 meter. Langs de pare kant is er ook een voetpad van twee meter breed. Het verkeer zal ook afgeremd worden ter hoogte van de insteekwegen. Het gaat om de kruispunten met de Hermelijnstraat en Haagmolenstraat. Daar komt een verlengd plateau. Een tweede plateau is voorzien ter hoogte van het kruispunt met de Perzikenlaan. Daar komt alleen fietsverkeer uit.





Een derde plateau is gepland aan het kruispunt met de Kattenstraat. Het bestaand plateau ter hoogte van de Pauwstraat wordt eveneens heraangelegd in functie van de nieuwe fietspaden. Via de Pauwstraat kan men dan aansluiten op de fietssnelweg naast de spoorlijn of het fietspad naast de Gentboog richting station of park & ride.





18 nieuwe bomen

De straat wordt ook groener gemaakt met de aanplant van 18 bomen. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 1.846.737 euro. De werken starten dit najaar, maar in voorbereiding ervan werden al twee rijen imposante canadapopulieren gerooid. Aansluitend zullen de nutsmaatschappijen aan de slag gaan tot 13 september. Hiervoor zal enkelrichting ingesteld worden vanuit de Pauwstraat naar de N70.