Populair: megaschepen spotten in haven BOOTTOCHTEN LANGS EEN NA GROOTSTE CONTAINERSCHIP VOLZET KRISTOF PIETERS

17 juli 2018

02u33 0 Beveren Shipspotting zit in de lift. Na de Evergreen 'Ever Goods' afgelopen weekend maakt het Deurganckdok zich op voor de komst van 'Cosco Shipping Universe', het op één na grootste containerschip dat onze wereldwateren bevaart. Hiervoor organiseert het Havenbedrijf rondvaarten, maar die zijn intussen al volledig volzet.

Shipspotting lijkt de nieuwe zomertrend te worden. Langs de Scheldeboorden, vooral op Nederlands grondgebied, verzamelen steeds meer mensen om de oceaanreuzen te bewonderen. De vaarroute in de monding van de Schelde naar Antwerpen is dan ook één van de drukst bevaren wateren ter wereld.





Het Havenbedrijf is blij met de aandacht van het grote publiek voor de megacontainerschepen en lanceerde hiervoor een speciale website: www.spoteenmegaschip.be. Afgelopen weekend arriveerde de Evergreen 'Ever Goods' maar het is vooral uitkijken naar de komst van de 'Cosco Shipping Universe' op 23 juli naar het Deurganckdok. Het is het op één na grootste containerschip dat onze wereldwateren bevaart. Met 400 meter lengte en 58,6 meter breedte is het quasi even groot als andere grote containerschepen. Maar hij heeft een extra laag onder en boven het dek, waardoor zijn capaciteit van 21.237 containers bijna 1.000 containers hoger ligt dan anderen. Shipspotters en andere geïnteresseerden kunnen vlak bij het kolossale recordschip voorbijvaren, want vanaf de aanlegsteiger in Lillo vertrekken er op 24 juli gratis boottochten. Een ervaren rot in het vak vertelt er ondertussen wat meer over. Inschrijven voor de boottochten kan via de website, maar voorlopig is alles volzet.





21.237 containers

Shipspotter Luc van Haute kon een plaatsje bemachtigen. "Een mooi initiatief, maar men zou beter aan de kop van het Deurganckdok een permanente uitkijktoren plaatsen", vindt hij. "Dit kan eenvoudig geassembleerd worden met twee containers. Nu worden we er vaak weggejaagd door de security van de terminaluitbaters. Zij vrezen dat er tussen de shipspotters ook malafide mensen staan die zich bezig houden met drugstrafiek via containers. Mijn eigen favoriete plek is Walsoorden maar ook Terneuzen heeft een mooie infrastructuur met een lange pier waar een uitkijkplatform werd aangelegd. Ik zie steeds meer volk op al die plekken. Shipspotting zit in de lift. Het zijn dan ook indrukwekkende schepen. En in tegenstelling tot een vliegtuig dat in enkele seconden tijd passeert, hebben we alle tijd om de mastodonten zo goed mogelijk in beeld te brengen. Sommige van mijn collega's zitten een hele dag langs het water."





Wie er in juli niet bij kan zijn, krijgt nog een herkansing op 27 augustus, want dan komt de Cosco Shipping Capricorn langs. Op 3 september staat de Cosco Shipping Libra en op 10 oktober de Evergreen 'Ever Given' op het programma. Al deze schepen zijn vrijwel even groot en hebben slechts enkele honderden containers minder aan boord dan de Cosco Shipping Universe die deze maand arriveert.





Meer info over de beste spottersplaatsen en vaarschema's kan je terugvinden op www.spoteenmegaschip.be