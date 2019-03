Poppen- en Figurentheater Vlinders & Co valt in de prijzen in Irak Kristof Pieters

25 maart 2019

18u08 0 Beveren Ronny Aelbrecht mocht met zijn figurentheater Vlinders & Co deze maand naar Irak om deel te nemen aan een poppenfestival. Hij kreeg er meteen de prijs van de jury overhandigd.

Vlinders & co is het eerste Europees theater dat afgelopen jaren voet aan de grond zette in Irak. In december zag een delegatie uit dat land het Beverse gezelschap aan het werk in Tunesië. Kort daarna volgde de vraag om ook eens in Irak te komen optreden met de voorstelling ‘Kim, het zwarte kuikentje’. Het ging om de vijfde editie van het internationaal poppenfestival in Karbala. Vlinders en co kreeg na afloop de speciale juryprijs. Het gezelschap kreeg ook een speciale prijs voor zijn hoog niveau op vlak van professionaliteit en vaardigheid.