Pompstations krijgen groot onderhoud 18 mei 2018

03u00 0 Beveren Minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft een kwart miljoen uitgetrokken voor het ruimen van slib in de wachtkom aan het pompstation Stenegoot.

Dat antwoordde ze op een vraag van volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). De opdracht omvat naast de ruiming van de wachtkom ook de aanpassing van het profiel van de Noord-Zuidverbinding tussen Kreek en de Gemenestraat in Kieldrecht en de slibruiming ter hoogte van de samenvloeiing van de Watergang van de Hoge Landen met de Vrasenebeek. In het pompstation Stenegoot worden ook nog een aantal kleine aanpassingen uitgevoerd aan de elektromechanische installatie van de roosterreiniger. De werken zijn aanbesteed en de uitvoering is voor dit jaar gepland. Het ruimen van slib is nodig om overstromingen te voorkomen bij zware regenval.





Het pompgemaal Keetberg in Melsele wordt volgens de minister ook grondig gerenoveerd. Hiervoor is een miljoen euro uitgetrokken. Een klein deel van de werken werd vorig jaar al uitgevoerd, maar het grootste deel is gepland voor de eerste helft van 2018. (PKM)