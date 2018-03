Politiezone maakt van digitalisering topprioriteit 10 maart 2018

De politiezone Waasland-Noord zal de interne werking digitaliseren en maakt hier een topprioriteit van. Dat heeft voorzitter Marc Van de Vijver meegedeeld op een vraag van onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens.





Die laatste stelde voor om naar analogie met het Nederlandse Roosendaal een 'digitale wijkagent' aan te stellen. Die is voltijds actief met het monitoren van sociale media, het volgen van hetgeen verschijnt op het zogenaamde 'dark web' en het bekijken van de reacties op krantensites om te zien wat er leeft bij de inwoners van die gemeente. Die informatie wordt dan uitgewisseld met de wijkagenten die in de wijken actief zijn.





Stevenheydens wou weten in welke mate ook hier agenten informatie vergaren via het internet. Volgens Van de Vijver is dat nu al een aandachtspunt. "Sinds 2011 hebben we een lokaal informatiepunt opgericht met vier medewerkers. Die volgen ook sociale media. Ze boeken ook resultaat. In Doel zijn er bijvoorbeeld aantal samenkomsten, die aangekondigd waren op Facebook, afgeblokt", aldus Van de Vijver.





Facebookgebruik

"Daarnaast zijn er drie ICT-medewerkers die zich onder mee bezighouden met computercriminaliteit. Verder worden er binnenkort ook nieuwe afspraken gemaakt voor Facebookgebruik, zowel professioneel als privé. Tot slot zijn we volop bezig met digitalisering. Tegen 2019 moet het personeel zoveel mogelijk mobiel kunnen werken", besluit Van de Vijver.





