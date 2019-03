Politie Waasland-Noord waarschuwt voor plaag van diefstallen uit bestelwagens Kristof Pieters

27 maart 2019

15u48 21 Beveren Er is een bende actief die het gemunt heeft op bestelwagens en vooral dan het werkmateriaal dat daarin vaak opgeslagen ligt. Dinsdag werden er andermaal drie inbraken vastgesteld. De politie van de zone Waasland-Noord vraagt de inwoners van Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene om alert te zijn.

De voorbije dagen waren er opnieuw een aantal inbraken in bestelwagens. Dinsdag werd een poging tot diefstal vastgesteld bij een bestelwagen aan het Viergemeet in Beveren. Dezelfde nacht werd ook ingebroken in een bestelwagen in de Kouterstraat in Kieldrecht. Daar gingen de dieven aan de haal met werkmateriaal. Tot slot sloegen de dieven ook toe in de Grensstraat in De Klinge. Ook daar werd gereedschap gestolen uit een bestelwagen.

“De laatste week hebben onze interventieploegen meerdere diefstallen uit bestelwagens vastgesteld. Wij vragen iedereen om alert te blijven voor verdachte personen, voertuigen en handelingen en ons meteen te verwittigen via 101", zegt korpschef Leo Mares. “Bestelwagens zijn een favoriet doelwit van dieven en inbrekers, maar met enkele eenvoudige maatregelen kan je het risico op een diefstal uit je bestelwagen sterk verminderen. Zo parkeer je bestelwagens thuis bij voorkeur in de garage of op een andere veilige plaats. Moet men toch op de oprit parkeren, plaats dan de bestelwagen met de laaddeuren zo dicht mogelijk tegen de poort of een muur. Belangrijk is uiteraard ook om geen kostbare werktuigen en machines in de bestelwagen te laten liggen.” De politie wil ook het belang van het merken en registreren van werkmateriaal benadrukken. “Door werkmateriaal te merken met je rijksregisternummer of het ondernemingsnummer van je zaak maak je jouw gereedschap uniek en wordt het voor een potentiële dief minder interessant om te stelen en door te verkopen, zeg Mares nog. “Bovendien kunnen we gemerkt materiaal, eens het is teruggevonden, sneller aan de eigenaar terugbezorgen.”

Eigenaars van werkmateriaal registreren best hun materiaal en machines op speciaal ontworpen registratiefiches. Op deze fiche kunnen ze serienummer en andere specifieke kenmerken van hun materiaal noteren. Deze fiche is een handig middel om bij diefstal een correcte en volledige aangifte te doen. De registratiefiche kan je downloaden van www.politiewano.be.