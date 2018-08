Politie tevreden over ordehandhaving tijdens Beverse feesten 30 augustus 2018

De Beverse feesten zijn achter de rug en ook de politiezone Waasland-Noord heeft een evaluatie gemaakt. Deze editie verliep volgens korpschef Leo Mares bijzonder goed en rustig. "Er waren zeer weinig incidenten. Op de locatie Grote Markt was er zelfs geen enkel. Op de locatie Gravenplein werd zowel vrijdag als zaterdag telkens een klein incident genoteerd. Door een goede samenwerking tussen de private bewaking en de politiediensten escaleerden deze niet."





Foutparkeerders

Om de omleiding voor de afsluiting van de N70 (elke avond en van vrijdag tot maandagmorgen doorlopend) te handhaven werden een 80-tal processen-verbaal uitgeschreven. Voornamelijk foutgeparkeerde wagens bemoeilijkten de doorgang van de lijnbussen. Drie personen werden bestuurlijk aangehouden en opgesloten wegens ordeverstoring of openbare dronkenschap. Bij 800 bezoekers van de Beverse feesten voerde de politie een drugscontrole uit. Er werden 16 processen-verbaal inzake drugs opgesteld.





De geluidshinder bleef beperkt. "Wanneer de opgelegde geluidsnorm dreigde overschreden te worden, kwamen wij preventief tussen", vult korpschef Leo Mares aan. "Enkel in de nacht van zaterdag op zondag kregen we vier klachten over geluidsoverlast. Ook de horecazaken volgden over het algemeen de opgelegde geluidsnorm goed op."





Verder werden er vier processen-verbaal opgesteld voor fietsdiefstal, één voor een handtasroof, twee voor agressie tegen politie en drie voor wildplassen. Er was ook één aangifte van een zedendelict. (PKM)