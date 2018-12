Politie houdt grote anti-inbraakactie Kristof Pieters

17 december 2018

In de nacht van zaterdag op zondag hield politiezone Waasland-Noord een anti-inbraakactie. De politie zette zowel een vaste controlepost in als mobiele patrouilles. In totaal werden hierbij 100 voertuigen uit het verkeer gehaald. 8 voertuigen werden aan een grondige controle onderworpen waarbij men op zoek ging naar inbrekersmateriaal. Naast deze vaste controlepost werd er ook gericht gepatrouilleerd. Tijdens deze patrouille werden zeven voertuigen gecontroleerd. Eén persoon werd voor verdere controle meegenomen naar het politiekantoor en mocht na afloop beschikken. Tijdens de controleactie kwamen vier meldingen van verdachte situaties binnen bij de politie. Er werd telkens een politieploeg ter plaatse gestuurd om de situatie te controleren. Na controle bleek alles in orde te zijn.