Polderbestuur ontkent bezwaren tegen politieke ambities griffier 31 augustus 2018

Het Polderbestuur Land van Waas ontkent dat het bezwaar heeft gemaakt tegen de politieke ambities van griffier Caroline Neels. Zij had zich kandidaat gesteld op de lijst van N-VA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar trok recent haar kandidatuur terug in. Volgens Neels omdat haar politiek engagement niet door het Polderbestuur gesteund werd. "Dat is echter niet correct", reageert adjunct-dijkgraaf Jan Balliauw. "Caroline Neels heeft inderdaad een mail gestuurd met de vraag of er bezwaar werd gemaakt tegen haar politieke ambities. Daar werd echter nooit op gereageerd. Ze schreef zelf dat ze het uitblijven van een reactie zou beschouwen als een stilzwijgend goedkeuren, dus we zien echt het probleem niet. Alle communicatie met haar verloopt trouwens al maanden via haar raadsman." Dat bevestigt Caroline Neels ook. Ze zit verwikkeld in een geschil met het Polderbestuur. "We hebben wel degelijk bewijs dat het polderbestuur niet 'gelukkig' is met mijn politiek engagement, maar we kunnen het niet vrijgeven omwille van het vertrouwelijk karakter van de procedure", laat ze zelf nog weten. In tegenstellig tot vorige berichtgeving is de dijkgraaf niet geschorst. "Hij heeft in het belang van het onderzoek zelf een stap opzij gezet", zegt griffier ad interim Thomas Moorthamer. (PKM)





