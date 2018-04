Polder rekent meer aan voor onderhoud grachten 28 april 2018

De gemeente betaalt al jaren te veel aan Polder Land van Waas voor het onderhoud van waterlopen. Tot die conclusie komt onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens na een vergelijking tussen de rekeningen van zowel de gemeente als het polderbestuur. "In het dossier voor het ruimen van baangrachten staat dat de werken over een afstand van 42 kilometer 34.627 euro kosten. De polder rekent hiervoor een forfait van 75.000 euro aan", stelt Stevenheydens vast. Hij merkte nog meer eigenaardige verschillen op. In de rekening 2017 staat dat voor de ruiming van de waterlopen de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas de Polder een toelage betaalden van 340.421 euro. Bij de uitgaven in de rekening dienstjaar 2017 van het Polderbestuur staat er slechts 42.603 euro voor het ruimen van de waterlopen. "Het verschil tussen het bedrag dat de gemeenten betalen en de werkelijke uitgaven is een veelvoud", zegt Stevenheydens. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) belooft het te laten onderzoeken. "We hebben wel al vastgesteld dat de Polder Land van Waas een 'spaarkas' aanlegt. Het is niet hun taak om reserves op te bouwen. Zodra er een nieuw bestuur is, gaan we eens een ernstig gesprek voeren hierover." (PKM)