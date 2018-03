Polder buigt zich over klachten dijkgraaf 15 maart 2018

02u50 0

De Algemene Vergadering van het Polderbestuur Land van Waas komt binnen twee weken bijeen en zal zich dan buigen over de klachten tegen dijkgraaf Theo De Roeck. Bij de provincie zijn zes klachten ingediend. Die gaan onder meer om een verkoop van gronden die nogal stiekem onder variapunten werden gestoken. Een andere klacht gaat over de stijging van de vergoeding voor de dijkgraaf. De gouverneur heeft zich onbevoegd verklaard waardoor het dossier nu bij de Bestendige Deputatie zit. Op de gemeenteraad heeft onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens zijn ongenoegen geuit over de gang van zaken. "Er zijn vijf antwoorden gekomen van de provincie en vier daarvan bevatten tegenstrijdige elementen. Men weet blijkbaar zelf niet goed wie bevoegd is." Volgens gedeputeerde Alexander Vercamer is het eerst aan de Algemene Vergadering van de Polder om een advies te formuleren over het al dan niet schorsen of afzetten van de dijkgraaf. (PKM)