Plannen heraanleg Fabriekstraat voorgesteld 23 januari 2018

02u49 0 Beveren Het gemeentebestuur heeft de plannen voorgesteld voor de heraanleg van de Fabriekstraat in Kallo. Dat gebeurde tijdens een informatievergadering.

De straat wordt dit najaar volledig aangepakt. Dat is iets later dan gepland, maar discussie over de grootte van de rioleringsbuizen zorgde voor enige vertraging. De Fabriekstraat wordt heringericht vanaf de brug over de Melkader tot aan het kruispunt met de Steenlandlaan. Nog voor de zomer worden de aansluitingen op de nutsvoorzieningen vernieuwd, waarna de straat na de zomervakantie opengebroken wordt om een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen en de rijbaan te vernieuwen.





De rijbaan zal een meter smaller worden zodat er bredere voetpaden kunnen komen. Ter hoogte van Milcobel zal een groen poorteffect de chauffeurs moeten wijzen op het inrijden van de bebouwde kom. Er verdwijnen ook een aantal parkeerplaatsen zodat er meer groen kan komen in de straat. Om het sluipverkeer van en naar de haven aan te pakken, komen er slimme camera's. (PKM)