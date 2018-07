Plankenvloer voor podium dubbel zo duur 11 juli 2018

De gemeente moet flink wat meer budget uittrekken voor de aanleg van een nieuwe plankenvloer op het podium van de schouwburg CC Ter Vesten. De kostprijs werd geraamd op 20.000 euro, maar er werd slechts één offerte ingediend en die bedroeg bijna het dubbele, namelijk 38.432 euro. Volgens Ter Vesten werd de raming opgesteld op basis van het voorziene budget, zonder enige kennis van prijzen in de sector. Er zal nu een verschuiving gebeuren van budgetten want de podiumvloer is sowieso wel aan vervanging toe. (PKM)