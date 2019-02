Pizza Hut vestigt zich langs N70 Kristof Pieters

10 februari 2019

11u59 0 Beveren De bekende keten Pizza Hut heeft van het college een vergunning gekregen om een nieuwe vestiging te openen langs de Oude Zandstraat (N70) in Beveren. Het gaat om het voormalige pand van de kledingzaak Pjure.

Het is niet de eerste keer dat Pizza Hut haar pijlen richt op Beveren. Jaren geleden werd al eens een take a way geopend op de Grote Markt maar die vestiging werd vrij snel verkocht aan Pizza Company. In onze regio zijn er momenteel enkel vestiging in Zwijndrecht en Sint-Niklaas. Aan de Oude Zandstraat wil Pizza Hut dit keer geen gewoon afhaalpunt openen maar een volwaardig restaurant openen met een groot aantal zitplaatsen.

Pizza Hut zal wel de concurrentie moeten aangaan met Pitza Service dat recht tegenover de nieuwe vestiging gelegen is. Wanneer het nieuwe restaurant de deuren zal openen is nog niet bekend. Het Beverse schepencollege heeft de vergunning alleszins goedgekeurd. De verbouwingswerken aan het pand zullen dus binnenkort starten. Intussen zou er ook al personeel in opleiding zijn in het filiaal van Pizza Hut in Sint-Niklaas.