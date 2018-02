Pieter-Jan Certyn nieuwe jongerenvoorzitter bij CD&V 01 februari 2018

02u31 0 Beveren Na het vertrek van Elise Balliauw hebben de CD&V-jongeren een nieuwe voorzitter gekozen: Pieter-Jan Certyn uit Kallo.

Als kind was hij al geïnteresseerd in alles wat met politiek te maken had. Die interesse heeft zich in de loop der jaren verder ontwikkeld en begin 2015 werd hij lid van CD&V. "We willen vooral een luisterend oor zijn voor alle jongeren en jeugdverenigingen om zo samen met hen het Beverse jeugdbeleid van morgen verder uit te werken", licht hij zijn ambitie toe. Pieter-Jan studeert rechten aan de KU-Leuven, is actief als lector in de parochiekerk van Kallo, en draagt zijn steentje bij binnen de CD&V-sectie van Kallo. De nieuwe CD&V-jongerenvoorzitter volgde 10 jaar lang saxofoonlessen aan de Beverse academie. Elise Balliauw heeft intussen ook haar ontslag gegeven als gemeenteraadslid. Ze wordt opgevogld door Luc Van den Bossche. (PKM)