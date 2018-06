Phoebus Foundation koopt unieke atlas 13 juni 2018

02u53 0

The Phoebus Foundation, dat de kunstverzameling van Katoen Natie en Fernand Huts beheert, heeft een unieke atlas aangekocht. Het gaat om de 'Atlas Maior' uit zeventiende eeuw van de Nederlandse cartograaf Joan Blaeu. Het werk bevat 594 kaarten en circa 3.000 pagina's tekst. Het elfdelige werk, dat ook wel omschreven wordt als de 'Google Maps van de zeventiende eeuw', is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Het gaat om een uitzonderlijke eerste uitgave, een origineel stuk, waarvan de boekbanden met goud bestempeld zijn. De nieuwe aanwinst zal tentoongesteld worden in het Mercatorhuis in het kader van het kunstproject 'Vossen - Expeditie in het land van Reynaert'. (PKM)