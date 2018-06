Per negen bejaarden één grote woning OCMW BOUWT TWEE RUSTHUIZEN MET IN TOTAAL 72 KAMERS KRISTOF PIETERS

16 juni 2018

02u32 0 Beveren Niet één, maar twee eerstesteenleggingen bij het Beverse OCMW. Zowel in Haasdonk als Vrasene is er begonnen met de bouw van een nieuw rusthuis. De Linde en Sint-Elisabeth voldeden niet meer aan de strengere normen. "Maar het is altijd onze visie geweest dat waar er een rusthuis is, er ook één blijft", klinkt het resoluut.

Zowel van het woonzorgcentrum De Linde in Haasdonk als van Sint-Elisabeth in Vrasene vervalt de vergunning in 2019. Met de strengere Vlaamse regelgeving stond het OCMW voor de keuze om te sluiten of een nieuwbouw te zetten. "Het werd een nieuwbouw, want het is altijd onze visie geweest dat er op alle plaatsen waar er een woonzorgcentrum is, er ook één moet blijven", zegt voorzitter Dirk Van Esbroeck.





Doorgeefluik

In beide deelgemeenten komen nu twee kleinere woonzorgcentra met telkens 36 kamers. Die rusthuizen zijn te klein om in aanmerking te komen voor een erkenning voor de opvang van zwaar zorgbehoevende bejaarden. Daarom wordt gekozen voor een totaal nieuw zorgprofiel. "Per negen bewoners zal er eigenlijk één grote woning gebouwd worden", legt Van Esbroeck uit. "De kamers zijn opgevat als een studio met inkom, kitchenette, keukentafeltje, een zithoek, een slaapplek en een badkamer. De kamer kan dus als een volwaardige woning worden beschouwd waardoor de bewoner meer autonomie heeft en ook meer privacy." Er komt ook een doorgeefluik zodat de verpleging medicatie, gewassen kledij en andere spullen in de kamer kan leggen zonder de bewoners te moeten storen. Per negen bewoners zijn er ook een aantal gemeenschappelijke ruimten zoals een living, bureau en hobbyruimte. We vertrekken hier vanuit de visie dat wonen op de voorgrond en zorg op de achtergrond staat. De bewoner houdt zelf de regie van zijn leven in handen."





De Linde in Haasdonk krijgt bovenop de 36 rusthuiskamers nog eens 12 assistentiewoningen. Er is ook een dienstencentrum met een cafetaria waar iedereen welkom is.





In Vrasene voorziet het bouwprogramma in totaal 15 assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum en hier zal ook de gemeentelijke bibliotheek haar filiaal krijgen. Die verhuist uit het oude gemeentehuis dat niet goed toegankelijk en donker is. In tegenstelling tot Haasdonk komt er hier ook een ondergrondse parkeergarage.





Klaar in najaar 2019

De werken moeten tegen oktober volgend jaar klaar zijn. Het gaat om een investering van iets meer dan 18 miljoen euro. "Het is meteen ook het sluitstuk van een grote vernieuwingsoperatie die twintig jaar in beslag nam", zegt Van Esbroeck. "Het is begonnen met Boeyé-Van Landeghem in Kallo en gevolgd door De Notelaar in Beveren en Briels in Melsele. Met deze twee zullen al onze woonzorgcentra in een nieuwbouw zitten."