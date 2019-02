Pendelbus van haven rondt kaap van 100.000 gebruikers Kristof Pieters

22 februari 2019

14u48 0 Beveren Het voorbije jaar maakten 102.710 passagiers gebruik van de Pendelbus van de haven van Antwerpen. Dat is een stijging van 22,5% ten opzichte van 2017 en een verviervoudiging tegenover 2014. Niet alleen bedrijven maken gebruik van de Pendelbus. Ook de uitzendsector vindt gretig de weg naar dit initiatief.

Momenteel zijn zo’n 40% van de pendelaars op de hoofdroutes uitzendkrachten, de overige 60% zijn vaste werknemers van de havenbedrijven. Gemiddeld vervoerde de Pendelbus in 2018 zo’n 407 unieke pendelaars per dag. In 2015 waren dat er slechts 165.

De Pendelbus is een initiatief dat de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) in 2009 in het leven riep. Sinds 2016 wordt hiervoor samengewerkt met het Havenbedrijf Antwerpen. Deze duurzame mobiliteitsoplossing, die mee ondersteund wordt door de Vlaamse overheid, biedt alle werknemers in de haven de mogelijkheid om het woon-werkverkeer tegen een gunstig tarief dagelijks af te leggen. “We hebben het project van de Pendelbus destijds opgezet om de haven beter bereikbaar te maken voor werknemers”, zegt projectcoördinator Bob Kussé. Er rijden immers nauwelijks of geen bussen van De Lijn en een treinverbinding is er al evenmin. Om de leemte op vlak van openbaar vervoer op te vullen, startte de MLSO tien jaar geleden daarom zelf met een busdienst. “En intussen is het duidelijk dat de bus beantwoordt aan een nood van velen”, vervolgt Kussé. “Dit jaar zal de Pendelbus de 500.000ste pendelaar mogen verwelkomen. Er is echter nog een enorm potentieel voor het collectief vervoer van personen in het havengebied. Door de huidige mobiliteitsproblematiek en de dagelijkse files maar ook de op til zijnde Oosterweelwerken zijn er initiatieven nodig voor het dagelijks woon- en werkverkeer.” De aannemer van de Oosterweelwerf op Linkeroever en in Zwijndrecht start vanaf 1 maart met werkzaamheden op de E17. In een eerste fase, die loopt tot begin mei, zal de impact voor het verkeer beperkt zijn. Tijdens de tweede en de derde fase, die duren tot aan de zomer van 2020, wordt er wel hinder voor het verkeer verwacht. Intussen zijn er al heel wat van initiatieven bijgekomen. Naast de Pendelbus is er sinds kort ook de Fietsbus die door de Liefkenshoektunnel rijdt en zo een verbinding maakt tussen beide Scheldeoevers voor fietser. Meer recenter nog breidde ook de Waterbus haar dienstverlening uit met een noordelijke route met een voorlopig eindhalte aan de Kallosluis.

Een minder bekende troef van de Pendelbus is dat ze heel wat bedrijven, die interessante stageplaatsen aanbieden, bereikbaar maakt voor jongeren. “Nu vinden zij nog te weinig hun weg naar die bedrijven die vaak diep in de haven liggen, omwille van de moeilijke ontsluiting met het openbaar vervoer. De rijtijden van de Pendelbus zijn trouwens in samenwerking met de havenbedrijven afgestemd op de dag- en de shiftploegen.”

Op http://www.pendelbushaven.be kan men terecht voor meer informatie en contactgegevens.