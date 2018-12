Pater Lucien Cop op 89-jarige leeftijd overleden Kristof Pieters

30 december 2018

17u41 0 Beveren De Beverse pater Lucien Cop is afgelopen zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was een bekend figuur in zijn thuisgemeente en verbleef meer dan een halve eeuw als missionaris in Irak. Hij kreeg hiervoor enkele jaren terug het erekruis.

Lucien Cop overleed zaterdagochtend in de seniorenresidentie van de paters Redemptoristen in Heist-op-den-Berg waar hij sinds vorig jaar verbleef. Lucien Cop werd op 22 september 1929 in Beveren geboren. Hij volgde het lager onderwijs in de centrumschool van Beveren en de humaniora aan de Broederschool en het College in Sint-Niklaas. In 1950 trad hij in bij de paters Redemptoristen en werd in 1956 tot priester gewijd. In 1958 vertrok hij als missionaris naar Libanon, maar twee jaar later reisde hij door naar Irak, waar hij meer dan 50 jaar zou blijven, samen met nog twee andere Beverse paters: Vincent Van Vossel en Frans Van Stappen. Ze stelden er zich ten dienste van de Chaldeeuwse kerk in het land.

Lucien Cop was als bijbelkenner in Irak vooral actief als professor aan het Chaldeeuwse seminarie en als leraar wijsbegeerte en theologie. Daarnaast maakte hij zich ook verdienstelijk in het plaatselijke parochiewerk. De situatie van de christenen in Irak – een kleine minderheid – was en is tot op vandaag bijzonder benard. De Vlaamse missionarissen werden herhaaldelijk met de dood bedreigd.

Zowel pater Lucien Cop als zijn dorpsgenoot Vincent Van Vossel ontvingen enkele jaren geleden het erekruis, de hoogste kerkelijke onderscheiding van de Chaldeeuwse-katholieke kerk, voor hun missionair werk in het verscheurde en onveilige Irak.

In 2012 keerde pater Lucien Cop, om gezondheidsredenen, definitief naar België terug. Sindsdien verbleef hij in de communiteit van de Redemptoristen in het begijnhof van Sint-Amandsberg en sinds een goed jaar in de seniorenresidentie van de congregatie in Heist-Op-den-Berg. Lucien Cop wordt dinsdag 8 januari 2019 in Sint-Amandsberg begraven, wellicht in aanwezigheid van de patriarch van de Chaldeeuws-katholieke kerk.