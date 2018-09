Pastoor Steenssensstraat kreunt onder zwaar verkeer Bewoners beginnen affichecampagne en petitie Kristof Pieters

05 september 2018

18u09 2 Beveren De bewoners van de Pastoor Steenssensstraat willen dat er een oplossing wordt gezocht voor het vele zwaar verkeer en de landbouwvoertuigen die door de straat denderen. “De situatie is onleefbaar aan het worden”, getuigt Pieter De Laet namens het actiecomité Red de Straat.

De Pastoor Steenssensstraat is de voorbije jaren meer en meer een druk gebruikte verbindingsstraat geworden tussen het Zillebeek en de N70. Sinds de opening van het subtropisch zwemparadijs Lago Meerminnen is de situatie er niet beter op geworden. “Er dreigt een verkeersinfarct”, zegt Pieter De Laet van het actiecomité Red de Straat. “Op piekmomenten slibt de straat gewoon dicht en worden er heel wat overtredingen gedaan. Het profiel van de straat leent zich ook niet voor zoveel zwaar verkeer. Als een vrachtwagen en een landbouwvoertuig moeten kruisen, wordt er over het voetpad gereden. En dat in een straat met twee schoolomgevingen. Zo ontstaan levensgevaarlijke situaties.”

Het actiecomité zat in het voorjaar van 2017 op eigen initiatief al eens samen met de gemeente. Na dit overleg werd een parkeerstrook weggehaald ter hoogte van de toegang naar Lago Meerminnen. “Op zich geen slechte ingreep, maar het brengt slechts heel plaatselijk soelaas”, vindt het actiecomité. “We vragen meer ingrijpende maatregelen. Nu is de doorgang van zwaar verkeer verboden boven de 3,5 ton, maar plaatselijk verkeer is wel toegelaten. Controle is er nooit. Ook vragen we om het landbouwverkeer te bannen. Die kunnen een alternatieve weg nemen via het Doornpark.”

Het actiecomité schreef zelf een brief naar de Landelijke Gilde met de vraag om dergelijke oproep te doen naar hun leden, maar die vraag bleef onbeantwoord. “We zijn intussen een jaar verder en de problemen worden alleen maar erger. Daarom dat we een tandje zijn hoger geschakeld. Er zijn intussen meer dan 140 handtekeningen verzameld en we zijn ook een affichecampagne begonnen.” Het actiecomité heeft zelf nog enkele oplossingen naar voor geschoven zoals een tweede toegang tot de parking van het zwembad via de Klapperstraat en een betere signalisatie om verkeer te spreiden.

'Red de Straat' kreeg gehoor en zit op maandag 10 september opnieuw samen met het gemeentebestuur. Schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) begrijpt de klachten van de buurt. “Het systeem met de asverschuivingen werkt in principe goed. Problemen zijn meestal te wijten aan het asociaal rijgedrag van vele bestuurders waardoor die zich vastrijden, omdat ze geen voorrang verlenen. Het bannen van landbouwverkeer wordt moeilijker, want uiteindelijk moet die groep zich ook kunnen verplaatsen. We gaan ons alleszins constructief opstellen bij dit overleg. Waar mogelijk kan er altijd bijgestuurd worden.”