Pas heropend en al drie ongevallen MOTARD ONDER VRACHTWAGEN OP VERKEERSWISSELAAR WAASLANDHAVEN-NOORD KRISTOF PIETERS

18 augustus 2018

02u24 0 Beveren De verkeerswisselaar Waaslandhaven-Noord is pas zes dagen terug in gebruik en er deden zich al drie verkeersongevallen met gewonden voor. Gisteren belandde een motard onder de wielen van een vrachtwagen. De man werd met zware verwondingen afgevoerd. Vorige maand viel er ook al een dodelijk slachtoffer.

Gisteren viel er een eerste zwaargewond slachtoffer op het kruispunt sinds de heropening afgelopen maandag. Rond 7 uur kwam een motard ten val bij een uitwijkmanoeuvre. Een vrachtwagen reed het kruispunt op nadat hij mogelijk door het rode licht reed. De motard moest vol in de remmen en kam ten val. Een andere vrachtwagen kon de man niet meer ontwijken en reed over zijn arm. Een ziekenwagen en MUG kwamen ter plaatse. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de nodige zorgen en werd met ernstige verwondingen naar het Jan Palfijnziekenhuis overgebracht.





De jonge vrachtwagenchauffeur die de man aanreed, reageerde zwaar aangeslagen. "Ik stond samen met de motorrijder voor het rode verkeerslicht te wachten", getuigt hij. "Toen het licht op groen sprong vertrokken we. De motard vertrok heel rustig, maar moest plots remmen en uitwijken voor een andere vrachtwagen. Hij kwam ten val, botste eerst tegen de zijkant van mijn trekker. Daarbij kwam hij ook met zijn arm onder de wielen van mijn vrachtwagen terecht. Het ging allemaal zo snel, ik had niet eens de kans om tijdig te stoppen, ook al reed ik niet snel. We waren nog maar enkele seconden vertrokken."





Dodelijk slachtoffer

Chauffeurs wennen blijkbaar maar moeizaam aan de nieuwe verkeerswisselaar Waaslandhaven-Noord. Het op- en afrittencomplex werd de voorbije maanden grondig heraangelegd. Een rotonde maakte plaats voor een zogenaamd 'Hollands Complex' om de capaciteit van de verkeerswisselaar te vergroten. De vernieuwde verkeerswisselaar werd vorige maand al opengesteld in afwachting van de verkeerslichten die het verkeer moeten sturen over de viertakskruispunten. Een zware vergissing, want reeds op de eerste werkdag viel er een dodelijk slachtoffer toen een wagen in de flank werd gegrepen door een vrachtwagen.





Ingewikkeld

Na het ongeval ging het kruispunt opnieuw dicht tot de verkeerslichten geplaatst werden. Dat gebeurde intussen en afgelopen maandag ging Waaslandhaven-Noord opnieuw open. Ondanks de regeling met lichten blijft de verkeersafwikkeling voor veel bestuurders bijzonder ingewikkeld. Op amper zes dagen tijd deden er zich al drie verkeersongevallen met gewonden voor. Bovendien lijkt de verkeersdruk te groot voor het complex. Om de haverklap blokkeren vrachtwagens die afslaan het kruispunt. Donderdag nog moest de politie ter plaatse komen omdat het verkeer op het complex volledig in het honderd gelopen was. Na een twintigtal minuten kon de politie de verkeersknoop ontrafelen.