Parket start onderzoek naar dijkgraaf 31 mei 2018

02u58 0

Het parket van Oost-Vlaanderen is een gerechtelijk onderzoek gestart naar dijkgraaf Theo De Roeck. Er loopt nu al een tuchtprocedure tegen de voorlopig geschorste dijkgraaf. Hij werd door de raad van bestuur van de Polder van Land van Waas tijdens een stemming aan de kant gezet. De provincie zet de tuchtprocedure nu echter even stop, omdat er een opsporingsonderzoek is opgestart door het parket. Wat dat onderzoek precies inhoudt en wat de klachten zijn, is nog niet bekend. De dijkgraaf werd eerder onder meer beschuldigd van misleiding bij de verkoop van poldergrond. Hij zou zichzelf ook verschillende loonsverhogingen hebben toegekend. (PKM)