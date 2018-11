Parein is meest klantvriendelijke wellness “Zelf stressen om klanten zen-gevoel te geven” Kristof Pieters

28 november 2018

16u37 1 Beveren Parein is verkozen tot de meest klantvriendelijke wellness van het land. Al drie jaar op rij eindigt de zaak hiermee in de top 3. Het levert zaakvoerder Dirk Paternoster meteen ook de titel op van ambassadeur voor de retail 2018. “Ik ben enorm blij met deze erkenning. Het is immers hard werken en vaak stressen om klanten het ultieme zen-gevoel te geven”, lacht hij.

Parein had al een titel op zak van mooiste saunacomplex van het land en mag zich nu dus ook het meest klantvriendelijke wellnesscentrum noemen. De prijs werd uitgereikt tijdens de 11de editie van de Hospitality Awards in San Marco Village Schelle, zeg maar de Oscars van de kleine middenstanders en ondernemers in Vlaanderen. Parein ging met een eerste plaats aan de haal in de categorie van wellnesscentra en schoonheidssalons.

“De waardering van klanten is voor ons enorm belangrijk”, zegt zaakvoerder Dirk Paternoster. “We hanteren van bij de start het principe dat we proberen om nooit nee te zetten als klanten iets vragen. Dit gaat van drank en eten tot zelfs aankleding van de sauna met ballonnen om een jarige partner mee te verrassen. De lat ligt sowieso al erg hoog. We profileren ons als een driesterrenzaak en dus hebben klanten ook hoge verwachtingen. Ze komen hier even ontsnappen aan het hectische leven van vandaag de dag. Voor ons en het personeel is het echter vaak stressen om klanten dat zen-gevoel te kunnen geven. Klanten weten soms niet hoe hard er achter de schermen gewerkt moet worden. Dat gaat van poetsen tot oplossen van technische problemen. Dat lukt alleen dankzij de inzet van het hele team en mijn echtgenote die mee de zaak runt.”

Recent opende Parein een derde wellnessunit: Ibiza. “Onze twee andere units zijn meer in een Oosterse sfeer aangekleed. Met Ibiza mikken we vooral op een jonger publiek. De unit is ook iets kleiner en goedkoper. Maar ook hier is de klant koning. We kozen voor een ander concept met het zwembad en de jacuzzi buiten. Sommige vonden het toch iets te koud in de winter. Vanaf 20% van de klanten een opmerking maakt, grijpen we in. We hebben nu een overdekking geïnstalleerd die automatisch kan openschuiven. We spelen dus erg kort op de bal omdat we die klantvriendelijkheid zo hoog in het vaandel dragen.”

Parein heeft nog uitbreidingsplannen de komende jaren. “We denken onder meer aan uitbreiding van de B&B want met één kamer kunnen we amper aan de vraag voldoen. Klanten rijden gemiddeld drie kwartier tot een uur naar hier en willen het graag koppelen aan een overnachting. Niemand wil immers eerst helemaal zen worden om daarna in de file te gaan staan. Ook willen we het aanbod aan arrangementen nog verder uitbreiden. We werken nu al bijvoorbeeld samen met sterrenrestaurant Hofke van Bazel.”

Tot zijn grote verrassing werd Dirk Paternoster ook gekroond als ambassadeur voor de retail 2018. Dit is te danken aan het feit dat hij met zijn zaak al drie opeenvolgende jaren een top 3-plaats haalde. “Ook deze titel en het bijhorende lintje zal ik met plezier dragen. Als ambassadeur zal ik wellicht veel andere zaken gaan bezoeken maar ik hoop ook mijn steentje bij te dragen om de problematiek van kleine zelfstandigen onder de aandacht te brengen. Want de invoering van een witte kassa treft niet enkel de horeca, maar ook de retail.”