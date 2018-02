Paddenoverzetactie aan Kwarikweg 16 februari 2018

02u54 0

De lente is nog niet helemaal in zicht, maar bij de amfibieën begint het al te kriebelen. Op vochtige en relatief warme schemermomenten ontwaken padden, kikkers en salamanders massaal uit hun winterslaap en start de grote trek.





De dienst Natuurontwikkeling van de gemeente Beveren en Natuurpunt Waasland slaan opnieuw de handen in elkaar om de talrijke amfibieën in de omgeving van de Kwarikweg/Melselepolder, veilig de baan te helpen oversteken tijdens de 16de Paddenoverzetactie Kwarikweg. De actie loopt tot 2 april. De gemeente plaatst langs de Kwarikweg schermen die de trekkende padden naar ingegraven emmers leiden. Twee maal per dag brengen vrijwilligers met een hart voor de natuur en scholen de emmers met de dieren naar de overkant van de Kwarikweg. Scholen kunnen zich inschrijven voor een natuuruitstap met gids. Na een educatieve inleiding in OC Kallo gaat het te voet richting Kwarikweg waar de leerlingen leren over het biotoop van amfibieën en hopelijk ook volle emmers met amfibieën aantreffen. Mensen die geïnteresseerd zijn om een handje toe te steken kunnen elke avond om 20 uur aansluiten. Er wordt stipt verzameld aan het telbord aan het begin van het scherm. Dit is waar Kwarikweg overgaat in Scheldedijk. Een fluohesje is verplicht. Elke vrijdagavond om 20 uur wordt speciale aandacht gegeven aan de jonge natuurliefhebbertjes. Vorig jaar werden 2.405 padden en salamanders veilig overgezet. (PKM)