Paarden en koeien in kijker op fokveedag PROEVEN VAN STOOFVLEES EN NIEUW LOKAAL BIER KRISTOF PIETERS

10 augustus 2018

02u44 0 Beveren Koeien en trekpaarden op de rode loper en delicatessen uit de eigen regio. Daarmee wil het Fokveedagcomité op zondag 12 augustus alle registers opentrekken. Bezoekers kunnen proeven van stoofvlees van runderen die grazen in het Verdronken Land van Saefthinge en daarna de dorst lessen met het nieuwe 'Nevels trekpaardbier'.

De provinciale Fokveedag in Beveren is aan zijn 65e editie toe en verwacht op zondag 12 augustus een massa bezoekers. Naast 115 melkkoeien en 50 witblauwkoeien, kan je ook meer dan 46 trekpaardveulens bewonderen. "Het is en blijft natuurlijk een prijskamp voor koeien en paarden, maar tegelijk willen landbouwers aan het grote publiek laten zien dat ze de toekomst zijn voor duurzaam en veilig voedsel", zegt voorzitter Geert Verhelst.





Zo kan je 's morgens genieten van een streekproductenontbijt en op de middag wordt stoofvlees met frietjes geserveerd. Dit stoofvlees is afkomstig van koeien die enkele maanden per jaar grazen op het Verdronken Land van Saeftinghe, waardoor dit vlees een unieke pré-salé smaak krijgt. Voor beide maaltijden moet je inschrijven voor 8 augustus via www.fokveedag.be.





Nieuw bier

Al enkele jaren kan men proeven van het Beverse streekbier Boerke en Boerinneke. De vrienden van het Oost-Vlaams Trekpaard pakken dit jaar uit met hun eigen biertje: het Nevels trekpaardbier. "Het heeft in de fles een hergisting gekregen, is amberkleurig en bevat 7,5% alcohol", zegt voorzitter Kristof Van Bogaert. "We merken dat het publiek erg enthousiast reageert op de trekpaarden. Ze zijn erkend als 'Beschermd Levend Erfgoed' en onze vereniging wil dit mee promoten. Het bier moest de kenmerken hebben van het trekpaard. Het is dus een sterk biertje geworden met een zachte nasmaak zoals het karakter van het paard."





Tamme koeien

Voor de kleinsten zijn er huifkarretjes, maar ook een knuffelkoe. De jersey-koe, één van de tamste koerassen, kan volop geaaid worden. Daar bovenop trakteren de landbouwers vanaf 14 uur iedereen op gratis pannenkoeken. De opbrengst van de Fokveedag wordt al drie jaar geschonken aan projecten van de 'Vriendinnen van Zambia'. Deze vereniging is opgericht door Hilde van Haute en Hilde Verhelst om deze Zambiaanse zusters waar zij bevriend mee zijn te steunen bij hun projecten. Na de bijdrage aan een schooltje voor een weeshuis, het boren van een waterput, zonnepanelen,... ging vorig jaar de bijdrage naar een voedingsprogramma voor zwangere vrouwen. Dit jaar wil men een kippenkwekerij sponsoren. "Dit kan al vanaf 1 euro voor een kip, 5 euro voor een grote zak voer of 10 euro voor een dagloon", vertelt Hilde van Haute.





De veeprijskamp begint om 10 uur en bestaat uit verschillende reeksen waarbij de professionele jury keurt op uiterlijk en verzorging. Alle info is terug te vinden op www.fokveedag.be