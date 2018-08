Paard slaat op hol, en trekt huifkar mee 16 augustus 2018

02u26 0 Beveren In Verrebroek is dinsdagmiddag een paard, dat voor een huifkar gespannen was, op hol geslagen.

Vermoedelijk was het paard geschrokken toen één van de wielen van de huifkar over een grote steen reed. Het dier stoof weg, de gracht in. De huifkar onderging hetzelfde lot.





In de huifkar zaten twee vrouwen. Zij geraakten gewond en moesten overgebracht worden naar het ziekenhuis. Het paard bleef ongedeerd, maar moest wel nog gevangen worden nadat het de vlucht had genomen. Eens het gekalmeerd was, lukte dat zonder al te veel problemen. Een landbouwer uit de buurt kwam uiteindelijk ter plaatse om de huifkar uit de gracht te trekken.





(JVS)