Paaltjes blijven voorlopig in wijk Bunderhof Kristof Pieters

07 maart 2019

17u31 0 Beveren Er zijn voorlopig geen plannen om de paaltjes weg te nemen die de wijk Bunderhof in twee knippen. Volgens het gemeentebestuur mogen ze enkel bij evenementen tijdelijk worden weggenomen.

De bewuste paaltjes in de wijk Bunderhof zijn in het verleden al een paar keer tijdelijk verwijderd, ter gelegenheid van festiviteiten of werkzaamheden. Nu er plannen op tafel liggen om de wijk uit te breiden vraagt gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen) zich af of de paaltjes niet beter definitief worden weggehaald. “Al het verkeer moet immers nu door het centrum rijden en dat zorgt tijdens de spits regelmatig voor lange files tot aan de kerk en in de omliggende straten maar ook voor onnodige verkeersdrukte aan de schoolpoort.” De Munck stelt daarom voor om ofwel de paaltjes weg te nemen of tenminste te verplaatsen richting Perstraat. Volgens schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) verzet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zich tegen extra ontsluitingen via de Bergstraat (N485). “De paaltjes mogen daarom enkel tijdelijk verwijderd worden. Los daarvan is het misschien ook geen goed idee om verkeer doorheen de wijk te laten rijden. We gaan naar aanleiding van de uitbreiding van de wijk wel nog eens de hele verkeersafwikkeling opnieuw onder de loep nemen.”