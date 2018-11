OZZO Sushi & Oriental heropent deuren na verbouwing Kristof Pieters

10 november 2018

10u24 0 Beveren OZZO Sushi & Oriental, net opnieuw bekroond met een vermelding in de restaurantgids Gault&Millau, heeft na een grondige verbouwing de deuren heropend. De kaart is gevoelig uitgebreid met warme Japanse gerechten.

OZZO is altijd al een buitenbeentje geweest in de restaurantgids Gault&Millau maar staat er intussen wel al vier jaar op rij in te pronken met een score van 12 op 20. Het restaurant is ondergebracht in de voormalige lounge van Hotel Beveren en heropent zaterdag 10 november de deuren na een volledige make-over. “Uiteraard blijft sushi prominent aanwezig maar we hebben de kaart tegelijk gevoelig uitgebreid met warme Japanse gerechten”, zegt zaakvoerder Tim Van der Valk. Er is voortaan een open keuken waar de klanten onze koks live aan het werk kunnen zien. Zo’n 80% op de kaart is Japans en 20% bestaat uit andere oosterse gerechten zoals een Thaise curry of Indisch.”

Tot voor kort was het restaurant ook een loungebar voor het hotel maar daar is nu komaf mee gemaakt. “We willen het niveau wat omhoog brengen”, zegt Van der Valk. “Zo is er nu ook een echte ontvangstbalie en krijgen klanten een warm doekje vooraf voor de handen. Het interieur is ook een stuk stijlvoller geworden. Stiekem hopen we natuurlijk dat dit ook door Gault&Millau geapprecieerd zal worden in hun toekomstige beoordeling.” De prijzen blijven alleszins erg democratisch. “Je kan perfect een hoofdgerecht vinden onder de 20 euro. Er zijn natuurlijk ook duurdere gerechten maar dat gaat dan om oesters of krab. Kwaliteit en versheid is enorm belangrijk in de Japanse keuken. Het is zeker niet altijd even makkelijk om dat aan zo’n scherpe prijzen te blijven aanbieden. Door de verbouwing hebben we wel meer tafels dan vroeger. We zaten immers regelmatig volgeboekt. Tegelijk wordt het ook rendabeler als we iets meer volk kunnen ontvangen.”