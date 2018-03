Oxygen Fitness failliet, geld jaarabonnement kwijt EIGENAAR HOOPT SNEL NIEUWE UITBATER TE VINDEN KRISTOF PIETERS

07 maart 2018

02u43 0 Beveren Fitness Oxygen Beveren heeft de boeken neergelegd. Klanten stonden deze week plots voor een gesloten deur. De uitbaters hadden de zaak pas eind december 2016 overgenomen. "Vanaf dag één liep het al fout", zegt Freek De Fraeye, eigenaar van de fitnessketen. "We hopen op een snelle doorstart en klanten kunnen tijdelijk terecht in onze vestigingen in Lokeren en Temse."

Op sociale media klinkt er heel wat ongenoegen bij klanten van de fitnesszaak. Die stonden deze week plots voor een gesloten deur. Er hangt niets uit aan de deur, maar op de hoofdzetel van Oxygen vernamen de leden dat de uitbaters de boeken hebben neergelegd. Heel wat klanten vragen nu de terugbetaling van hun abonnement, maar daar kan of wil Oxygen niet op ingaan. "Het gaat om een vestiging die in franchise werd uitgebaat, maar het is dus niet onze eigendom", zegt Freek De Fraeye, zaakvoerder van Oxygen. "Volgens onze informatie zijn er slechts een beperkt aantal jaarabonnementen afgesloten. De meeste leden hebben een maandabonnement met domiciliëring. Zij kunnen dit stopzetten of tijdelijk uitwijken naar onze vestigingen in Lokeren of Temse."





Niet hoffelijk

Dat de zaak al na een jaar failliet is, verrast veel mensen niet. Oxygen Beveren kwam recent nog op een niet zo fraaie manier in het nieuws toen de gerant op de parking zwaar in de clinch was gegaan met mensen die vlakbij een uitvaart hadden bijgewoond. Het kwam tot een hoog oplopende ruzie waarbij de rouwende familie geschoffeerd werd. Bij Oxygen zagen ze de bui dan ook al hangen. "Het is van dag één al volledig foutgelopen", erkent Freek De Fraeye. "Klanten van andere vestigingen werden niet toegelaten, er was sprake van weinig hoffelijk gedrag, enz. We hebben herhaaldelijk aan de alarmbel getrokken en de zaakvoerders op de vingers getikt, maar ze hadden er geen oren naar. Toen het echt volledig de verkeerde kant dreigde uit te gaan, hebben we zelfs voorgesteld om het filiaal terug over te nemen. Er stond al een nieuwe kandidaat klaar om de zaak uit te baten, maar ze zij niet op het aanbod ingegaan."





Oxygen hoopt nu op een snelle doorstart. "We hebben nog niet kunnen samenzitten met de curator, maar normaal gezien moet het filiaal vrij snel kunnen heropenen", vermoedt De Fraeye. "Veel zal afhangen van de schulden die er zijn maar daar hebben we geen zicht op."





De keten betreurt de gang van zaken en verontschuldigt zich hiervoor bij de leden. "We zijn pas twee dagen geleden op de hoogte gebracht dat de gerant de boeken heeft neergelegd. Nu zijn we aan het zoeken naar een oplossing."





Waar geen pasklare oplossing voor is, zijn de reservaties van de binnenspeeltuin. Heel wat mensen hadden die geboekt voor verjaardagsfeestjes. Of die kunnen doorgaan, is koffiedik kijken.