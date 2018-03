Overkop na aanrijding tegen geparkeerde auto 19 maart 2018

Een autobestuurder is zaterdagavond rond 23 uur overkop gegaan in de Hendrik Conciensestraat. De jongeman, die komende van de Bosdamlaan richting Kruibeke reed, knalde op een geparkeerde Audi waarna zijn wagen overkop sloeg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. De jonge bestuurder raakte lichtgewond aan één van de handen. Hij weigerde vervoer naar het ziekenhuis en werd ter plaatse verzorgd. De wagens werden getakeld. Door het ongeval was de straat een tijdje in beide richtingen versperd voor het autoverkeer. (PKM)