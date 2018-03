Overhangende hagen maken voetpad onbegaanbaar 17 maart 2018

De Gustaaf Neesstraat, Clement D'Hooghestraat en Emmanuel Durletstraat hebben recent een groene facelift gekregen, maar volgens onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens zijn er bij de werken enkele foute keuzes gemaakt. "Er werden grastegels geplaatst vlak naast overhangende hagen waardoor deze niet begaanbaar zijn", stelt hij vast.





Volgens schepen van openbare werken Raf Van Roeyen (CD&V) is er voorafgaand aan de werken overleg geweest met de bewoners. "In samenspraak met hen is gekozen voor een halfverharding met grastegels. Het is vooral om van en naar de brievenbus te gaan want het gaat hier om een woonerf waar weinig voetgangers zijn. Er zijn afspraken gemaakt om de perceelsgrenzen te respecteren en beplantingen weg te nemen."





Volgens Stevenheydens laten hagen van 20 jaar oud zich niet zo makkelijk snoeien. "Beter was geweest de tegels een halve meter op te schuiven", vindt hij. (PKM)