Overeenkomst rond voor aankoop Parochiekring Kristof Pieters

26 december 2018

16u18 1 Beveren Er is een verkoopovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en de vzw Parochiale Werken voor de aankoop van de Parochiekring in Vrasene. Het verouderde gebouw zal nog wel een tijdje in gebruik blijven, maar gaat in de toekomst onder de sloophamer.

Het college bereikte al in maart dit jaar een principieel akkoord voor de aankoop van de Parochiekring in de Kerkstraat in Vrasene. Op basis van het schattingsverslag werd er met de vzw nu een akkoord bereikt en een compromis ondertekend. De site heeft een oppervlakte van 4.689 vierkante meter. De gemeente telt er 416.500 euro voor neer.

De Parochiekring in Vrasene is momenteel nog in gebruik door onder meer de fanfare en de schuttersvereniging, maar het gebouw is verouderd en afgeleefd. Bovendien opende de gemeente een tiental jaar geleden nieuwe ontmoetingsinfrastructuur in het oude klooster. Het is de gemeente vooral te doen om de gronden. Die sluiten immers aan bij de bestaande parking achter de kerk waar het oud-gemeentehuis zich bevindt. Er zijn nog geen concrete plannen voor de herbestemming van de site. De gemeente wil een masterplan opmaken waarbij alle noden van Vrasene eens opgelijst worden. Er is bijvoorbeeld vaak een gebrek aan parking.