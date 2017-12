Overdekte kerstmarkt opent deuren 02u33 16 Foto Kristof Pieters De sfeer zat er gisteren meteen in bij de opening van de overdekte kerstmarkt.

Op de Grote Markt heeft gisteren de overdekte kerstmarkt haar deuren geopend voor het grote publiek. Het is de allereerste keer dat er een overdekt kerstdorp wordt opgetrokken. Er werd gekozen voor een tent met een vloeroppervlakte van 900 vierkante meter die in twee delen werd opgesplitst. Aan de ene kant is er een kerstmarkt en aan de andere zijde is een foodcorner en vinden er ook optredens plaats op een klein podium. "Het is ook voor ons allemaal nieuw en dus was het afwachten wat het effect ging zijn van dit overdekt kerstdorp maar we zijn enorm tevreden met het resultaat", zeggen organisatoren Guy De Keulenaer en Bruno Bosman. "We zijn niet afhankelijk van het weer en gelukkig maar. De eerste reacties van bezoekers zijn bijzonder positief." De overdekte kerstmarkt is vandaag open van 12 tot 22 uur en op zondag van 10 tot 16 uur. Zaterdagavond is er om 20 uur ook nog een optreden van 'The Peoples'. Zondagmiddag komt nog een brassband langs. Toegang is gratis. (PKM)