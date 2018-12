Overdekte kerstmarkt krijgt ook buitengedeelte Kristof Pieters

20 december 2018

09u58 0 Beveren Op het marktplein van Beveren is er vanaf vrijdag voor de tweede maal een overdekte kerstmarkt. Nieuw dit jaar is dat er ook een sfeervol buitengedeelte is voor de ingang van de tent. Organisator Impress Event belooft ook heel wat animatie.

“Omwille van de grote belangstelling tijdens onze eerste editie vorig jaar, en de grote opkomst van duizenden bezoekers uit Beveren en deelgemeenten, zetten we dit jaar nog extra in op sfeer en gezelligheid”, zeggen Guy De Keulenaer en Bruno Bosman van Impress Event. “Wat goed is blijft behouden. Net zoals vorig jaar zal er een verwarmd indoor-parcours zijn met meer dan 30 kraampjes en een foodcourt gedeelte waarin zowel overdag als s’avonds animatie voorzien wordt. We hebben opnieuw gekozen voor lokale bands en werken dit jaar samen met de Beverse brouwers van ‘Bier Verenigt’. Verder zal er dit jaar opnieuw voor de kinderen een brede waaier aan animatie voorzien worden zoals kindergrime, een springkasteel, een bezoek van de Kerstman en enkele leuke initiatieven van de lokale verenigingen.”

Nieuw dit jaar is dat er ook een sfeervol buitengedeelte zal zijn vlak voor de ingang van de tent. “Ook hier is er de nodige namiddag-animatie en een leuke variatie aan kerstkramen. Het is ook een leuke eye-catcher voor de bezoekers van het winkelcentrum.”

De overdekte kerstmarkt gaat door van vrijdag 21 december om 14 uur tot en met zondag 23 december op de parking van de Grote Markt. Op zaterdag en zondag gaan de deuren open vanaf 12 uur. Het non-foodgedeelte sluit steeds om 21 uur maar de avond-animatie loopt door tot 23 uur.

Ook de handelaars pakken uit met verschillende eindejaarsactiviteiten. “Bij aankoop bij één van de deelnemende handelaars krijgen klanten een jeton die kan worden ingewisseld voor een glühwein of warme chocolademelk”, zegt Chantal Thielens, voorzitter van Aangenaam Winkelen. “En voor de muzikale sfeer en animatie tijdens de koopweekends zorgen de Pagus Wasia Pipes, Rockin’Santa (trommelende kerstmannen), Arbes D’or, onze mascotte Bever, en zo veel meer. Er is ook aan de kinderen gedacht. Zij kunnen meedoen aan een kerstbollenzoektocht in de etalages aan de hand van een kleurplaat die wordt verdeeld in de scholen en ook te verkrijgen is bij verschillende handelaars.

Naar jaarlijkse gewoonte is de eindejaarsactie in het Winkeldorp ook gestart. “Het aantal deelnemende handelszaken is herkenbaar aan de banner op hun etalage en we hebben terug een prijzenpot van meer dan 20.000 euro”, zegt centrummanager Stefaan Provost. “Op de koopzondagen 23 en 30 december geven de winkels het dubbele aantal stempeltjes. Van de klanten wordt verwacht dat ze vóór 2 januari de volle stempelkaartjes afgeven in een van de deelnemende winkels om deel te nemen aan de trekking van de prijzenpot.”