Oude zwemkom wordt kleine theaterzaal “Ideaal voor kleine en meer intieme voorstellingen” Kristof Pieters

31 januari 2019

16u44 0 Beveren Het oude zwembad van de gemeente Beveren krijgt binnenkort een tweede leven als kleine theaterzaal. Een aannemer legt deze week de laatste hand aan de bezettingswerken waarna theatergezelschap KET de afwerking voor zich zal nemen. Er zal plaats zijn voor een 90-tal bezoekers. “Voor grote voorstellingen kunnen we terecht in CC Ter Vesten maar deze plek is ideaal voor meer intieme opvoeringen en repetities”, zegt voorzitter Jacques Bosman.

De kuip van het zwembad zou normaal gezien volgestort worden bij de verbouwingswerken aan de oude sporthal maar het college gooide het roer om toen theatergezelschap KET aan de deur kwam kloppen. De toneelvereniging verliest binnenkort immers haar oude stek in de Gravendreef waar ze al 35 jaar lang actief is. Het had wel wat voeten in de aarde maar de aannemer slaagde er toch in om een vloer te leggen bovenop de oude zwemkom zodat het bassin zelf benut kan worden als een kleine theaterzaal. Boven het zwembad is intussen al een sporthal ondergebracht voor de gevechtsportclubs en gymvereniging DES. Vanaf maart zal theater KET opvoeringen kunnen brengen in de oude zwemkuip “We zijn erg tevreden met het resultaat”, zegt voorzitter Jacques Bosman. “Bij een eerste bezoek aan het zwembad, nog voor de verbouwingswerken, zagen we al meteen het potentieel. De schuine vloer van de oude zwemkom leende zich immers perfect om er een zittribune op te plaatsen. Die werken hebben we zelf uitgevoerd. We hebben een betonnen constructie geplaatst op de schuine wand. Daar komen binnenkort een 90-tal echte theaterstoelen op. In de wand zijn de patrijspoortachtige vensters van het zwembad gebleven. Daar zat vroeger de verlichting achter van het zwembad. Het is een knipoog naar het verleden dat we wel wilden bewaren.”

Momenteel legt een aannemer de laatste hand aan de bezettingswerken. Daarna komt de elektriciteit aan de beurt en in een laatste fase zal het theatergezelschap zelf de afwerking voor zich nemen. “Het gaat dan vooral om het leggen van vast tapijt, schilderwerken en het plaatsen van een podium en belichting”, legt Bosman uit. “We hebben een doorsteek gemaakt van de oude zwemkom naar een aanpalende ruimte waar de acteurs zich kunnen klaarmaken en omkleden. Er is ook nog een grote zaal die we gaan ombouwen tot theatercafé. Onze middelen zijn natuurlijk schaars. De gemeente heeft gelukkig de grote verbouwingswerken op zich genomen maar ook de afwerking kost natuurlijk een pak geld. We hebben al zo’n 30.000 euro geïnvesteerd. Het theatercafé gaan we gefaseerd aanpakken. In een eerste fase gaan we oude decorstukken gebruiken om de ruimte wat aan te kleden.” Intussen is er ook een nieuwe toegang gecreëerd naar de theaterzaal met een rechtstreekse verbinding naar de parking. Zo kan de rest van het sportcentrum afgesloten worden.

In het minitheater in de oude zwemkom zullen vooral kleine en meer intieme producties opgevoerd worden. “Onze grote producties vinden plaats in cultuurcentrum Ter Vesten. We hebben de ruimte echter ook nodig voor repetities, vergaderingen en om decors te maken. Er is met de gemeente afgesproken dat ook andere verenigingen van de zaal gebruik kunnen maken. Filmvoorstellingen zijn bijvoorbeeld ook mogelijk.”

Theater KET plant de feestelijke opening op 15 maart. De dag erna wordt de allereerste productie opgevoerd. ‘Liefde Half om Half’ in een regie van Marc Boon zal acht keer opgevoerd worden. Tickets kosten 14 euro en kunnen gereserveerd worden via jacques.bosman@belgacom.net of 0474/56.00.06